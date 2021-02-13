السبت 13-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وزارة التربية والتعليم تحتفل بيوم الشجرة

مستجدات اصدار قرارات جديدة بشأن مواجهة كورونا بالاردن

موديرنا ترغب بزيادة سعة قوارير لقاح كورونا

الصحة البريطانية: كورونا قد يصبح مرضا يمكن علاجه والتعايش معه

الارصاد تكشفت تطورات المنخفض القطبي الذي سيؤثر على الاردن

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

%6.34 نسبة فحوصات كورونا الايجابية اليوم

توقيف 3 متهمين بالاعتداء على متنزهين بأداة حادة في الوجه

الحكومة تعلن تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

عدم استحداث تخصصات راكدة ومشبعة في الجامعات

السبت، 13-02-2021 02:27 م

ميسي يتبرع بحذائه الذي حطم به رقم بيليه.. لهذا السبب

1-1322871


الوكيل الإخباري _ قام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، بالتبرع بحذائه الذي حطم به الرقم القياسي كأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف مع فريق واحد في تاريخ كرة القدم، للمتحف الوطني للفنون بإقليم كتالونيا.

وحقق نجم برشلونة الإسباني، رقمه التاريخي خلال مباراة مضيفه بلد الوليد ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني لكرة القدم في الـ22 من ديسمبر الماضي، عندما سجل هدفه رقم 644 هدفاً بقميص برشلونة، ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف مع فريق واحد في تاريخ الساحرة المستديرة، محطماً رقم الأسطورة البرازيلي بيليه الذي أحرز 643 هدفا بقميص سانتوس البرازيلي.


وذكر المتحف الوطني للفنون في مدينة برشلونة في بيان رسمي يوم الجمعة، أن حذاء ميسي سيتم عرضه اعتبارا من اليوم ولمدة شهر في القاعة البيضاوية قبل بيعه بالمزاد للأعمال الخيرية ولمساعدة الأطفال المصابين بأمراض سرطانية وغيرها من الأمراض الخطيرة، ودعم عائلاتهم.

وسيقوم المتحف بتخصيص العائد من المزاد لبرنامج الفن والصحة، وهي مبادرة رائدة أطلقها المتحف منذ عام 2018، بالتعاون مع مستشفى جامعة فال ديبرون، والمعهد الكتالوني للصحة.

من جانبه، قال ميسي في بيان: “الوصول إلى هذا الإنجاز التاريخي بـ644 هدفا مع نفس النادي يمنحني فرحة كبيرة، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أن تكون قادرا على رد الجميل للأطفال الذين يقاتلون من أجل صحتهم. نأمل أن يولد مزاد أبريل الكثير من الوعي لهذه القضية المهمة”.




اضافة اعلان
 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3187888-2020-03-08T194454Z_1234189019_RC2VFF91MV2J_RTRMADP_3_SOCCER-ITALY-JUV-INT-REPORT

رقم صامد لـ رونالدو في الدوري الإنجليزي.. وبرونو يلاحقه

1299339_1572263813

أخيراً.. حسم الجدل بشأن مصير محمد صلاح في ليفربول

1220201993617479009701

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

ميسي-يسدد-مبلغا-ضخما-للضرائب-الإسبانية

الكشف عن شروط ميسي لتمديد عقده مع برشلونة

1-1414414

رياض محرز يفقد 175 ألف جينيه دون ان يعلم .. أغرب عملية سرقة

4D94968842762 (1)

تحذير خطير إلى نجم الهلال

أخبار متعلقة
ميسي-يسدد-مبلغا-ضخما-للضرائب-الإسبانية

الكشف عن شروط ميسي لتمديد عقده مع برشلونة

1028701365_0_181_3500_2075_1000x541_80_0_0_cbb20be07c5f6a61049d49d4f1a374bd

باريس سان جيرمان يطالب ميسي بتخفيض راتبه الخيالي

ليونيل-ميسي

ميسي غاضب من شائعات انتقاله إلى باريس سان جيرمان

231217

ميسي يتصدر قائمة أعلى 10 عقود رياضيين في العالم

P-2

طرد ميسي من برشلونة بعد التسريبات الفاضحة! .. قرار نهائي يحسم الجدل

1028701365_0_181_3500_2075_1000x541_80_0_0_cbb20be07c5f6a61049d49d4f1a374bd

ميسي ينفرد بإنجاز لأول مرة في برشلونة