ميسي يتحدى بولندا برسالة حاسمة

الوكيل الإخباري - وجه الأسطورة ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، رسالة لجمهور راقصي التانجو، عقب الفوز على المكسيك بثنائية نظيفة.



وقاد ميسي الأرجنتين لتحقيق فوز صعب على المكسيك، بتسجيل هدف وصناعة الآخر، مساء أمس السبت، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم (قطر 2022).



وكتب ميسي، عبر حسابه على "إنستجرام": "كان علينا أن نفوز في تلك المباراة، وكنا نعلم أنه بإمكاننا أن نفعل ذلك".



وأضاف: "هناك نهائي آخر قادم يوم الأربعاء، وعلينا مواصلة القتال معًا".



ورفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني، بالتساوي مع السعودية (الثالث)، بينما يتصدر منتخب بولندا الترتيب برصيد 4 نقاط، ويحل المكسيك رابعًا بنقطة وحيدة.



ويحتاج راقصو التانجو للفوز في المباراة الأخيرة بدور المجموعات على حساب المتصدر بولندا، لضمان التأهل إلى ثمن النهائي.

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