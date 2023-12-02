ميسي يترك باب مشاركته في كأس العالم 2026 مفتوحاً

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رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تأكيد مشاركته في بطولة كأس العالم 2026 مع منتخب بلاده، حيث أشار إلى ترك الأمر مفتوحًا للتحديد في المستقبل.ظهر ميسي، البالغ من العمر 36 عامًا والذي يلعب حاليًا لنادي إنتر ميامي الأمريكي، في مقابلة مع المذيع سيباستيان فيجنولو على شبكة "ESPN". تحدث فيها عن العديد من الجوانب المهمة في مسيرته، خاصةً مع المنتخب الأرجنتيني.وقال ميسي: "سأحاول دائمًا التنافس إلى أقصى حد، ولكن الكثير من الأمور تحدث بسبب الأمور الشخصية والطريقة التي يواجه بها الإنسان حياته".وأضاف: "طالما أشعر أنني بخير ويمكنني المساهمة مع الفريق، سأفعل ذلك. بالنسبة لكأس العالم، الوقت وحده سيحدد، سأصل إلى سن 39 عامًا وفي العادة لا يمكنني اللعب في هذا العمر".وشدد ميسي على أهمية الاستمتاع بلحظته الراهنة، خاصةً بعد فوزه بكأس العالم في قطر، وأعرب عن رغبته في الاستمتاع باللحظات الخاصة التي لم يختبرها من قبل.يُذكر أن ميسي قاد منتخب الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 2022 في قطر، وكان ذلك هو أول لقب عالمي يحققه في مسيرته الكروية.