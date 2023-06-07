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الأربعاء، 07-06-2023 02:56 م

ميسي يحسم مستقبله بقرار يصدم الهلال.. موعد الإعلان الرسمي

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الوكيل الإخباري -  أكدت تقارير صحفية، خروج نادي الهلال السعودي، من سباق التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكشفت شبكة "الأثليتيك"، أن المديرين التنفيذيين في الدوري الأمريكي تم إبلاغهم أن قرار ميسي ينحصر بين إنتر ميامي، أو العودة إلى برشلونة، والانضمام إلى نادي الهلال مستبعد تماما.

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وأضافت "ذا أثلتيك"، بأن الموعد المحتمل للظهور الأول لـ ميسي في الدوري الأمريكي، سيكون مباراة كأس الرابطة ضد كروز أزول المكسيكي يوم 21 يوليو في ميامي، حيث أن كل الزخم قد تحول نحو نادي إنتر في الساعات الماضية.

وذكر التقرير أن عرض إنتر ميامي يتضمن مساهمات من أكبر شريكين في الدوري الأمريكي، وهما شركة Apple، حيث سيتسنى لـ ليو الحصول على حصة من أرباح Apple + للمشتركين الجدد، إضافة إلى نسبة من أرباح شركة أديداس، وفي الأخير الاستحواذ على فريق بعد الاعتزال.

ومن المقرر أن يكشف ليو قريبا عن قراره الخاص بوجهته المقبلة.

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ميسي سيعلن عن قراره الرسمي والنهائي خلال الساعات القليلة المقبلة، والذي قد يشهد اختيار الانتقال إلى الدوري الأمريكي من بوابة إنتر ميامي.

يذكر أن إنتر ميامي قدم عرضا إلى ميسي بحصوله على راتب يقدر بـ 50 مليون دولار، وعقد مدته موسمان فقط.

يذكر أن باريس سان جيرمان أعلن رحيل نجمه ميسي البالغ 35 عاما، منذ أيام قليلة، بعد نهاية عقده، وخاض النجم الأرجنتيني 75 مباراة بقميص النادي الباريسي في مختلف المسابقات، واستطاع تسجيل 32 هدفا إضافة لصناعته 35 آخرين.

 

 

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