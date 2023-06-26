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الإثنين، 26-06-2023 04:40 م

ميسي يحصد جائزة مميزة في الدوري الفرنسي

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الوكيل الإخباري -  حصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، المنضم حديثا إلى إنتر ميامي، على نبأ سعيد من الدوري الفرنسي، اليوم الإثنين.

وأعلن الحساب الرسمي للدوري الفرنسي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فوز ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في المسابقة خلال الموسم المنصرم.

وكان ميسي ارتدى سان جيرمان في الدوري الفرنسي خلال آخر موسمين، قبل أن يعلن رحيله رسميا قبل أسابيع قليلة.

وانضم ميسي إلى إنتر ميامي بعقد يمتد لعامين ونصف مقابل 150 مليون دولار، وهذا الرقم يتضمن راتب البرغوث ومكافأة التوقيع، بالإضافة إلى حصوله على حصة في ملكية النادي عقب الاعتزال.

وسيحصل نجم برشلونة السابق، على أموال إضافية من 3 رعاة لإنتر ميامي طوال تجربته في الدوري الأمريكي.

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