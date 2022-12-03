ميسي يزين التشكيل المتوقع للأرجنتين ضد أستراليا

الوكيل الإخباري - يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الأسترالي، مساء اليوم السبت، على ستاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم 2022.





وصعد المنتخب الأرجنتيني لهذا الدور عقب تصدره للمجموعة الثالثة على حساب بولندا، بينما احتلت أستراليا وصافة المجموعة الرابعة خلف فرنسا.



ووفقًا لشبكة "هو سكورد"، فإن التشكيلة المتوقعة للمنتخبين في مباراة اليوم، كالآتي:



الأرجنتين



حراسة المرمى: مارتينيز.



الدفاع: أكونيا - روميرو - أوتاميندي - مولينا.



الوسط: آليستر - إنزو فيرنانديز - دي باول.



الهجوم: ألفاريز - ميسي - دي ماريا.





أستراليا



حراسة المرمى: ريان.



الدفاع: ديجنيك - سوتر - روليز - عزيز بيهيتش.



الوسط: ليكي - موي - إريفن - جودوين.



الهجوم: دوك - ريلي مكجري.

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