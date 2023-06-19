ميسي يستفز حلم جريزمان

الوكيل الإخباري - استفز النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، المنتقل حديثا لصفوف إنتر ميامي الأمريكي، أحد أحلام، أنطوان جريزمان، مهاجم منتخب فرنسا.



وقال نجم أتلتيكو مدريد صاحب الـ32 عاما في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "اللعب مستقبلا في الدوري الأمريكي، هو حلمي".



واستدرك: "لكن هذه الخطوة لن تتم الآن، أريد أن أصل هناك في أفضل حالة فنية وبدنية ممكنة، لكنه بالتأكيد هدفي في المستقبل".



وأشار: "انتقال ميسي للدوري الأمريكي خطوة رائعة، ومهمة للغاية لسمعة هذه البطولة، أن يتواجد بها لاعب بإمكانيات ومكانة ليونيل".



في سياق آخر، أكد أنطوان جريزمان أنه يتطلع للمشاركة في يورو 2024 وأولمبياد باريس في نفس العام، وكذلك مونديال 2026.



وواصل مازحا: "سيكون عليهم إزاحتي من الملعب بكل الطرق.. أحب تسجيل الأهداف والاحتفال راقصا من أجل ابني، ولكن كلاعب وزميل في الفريق، أميل أكثر للتمريرات الحاسمة".



وأتم: "أحاول أن أكون أكثر اكتمالا، سواء شاركت في مركز صانع الألعاب أو لاعب الوسط الثالث، وسنرى غدا كيف سيحتاجني الفريق طبقا لطبيعة الخصم".



ويلعب منتخب فرنسا ضد ضيفه اليونان، غدا الإثنين، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.



واستهل الديوك مشوارهم في التصفيات بـ3 انتصارات متتالية أمام هولندا (4-0) ثم أيرلندا (1-0)، وأخيرا جبل طارق (3-0).

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