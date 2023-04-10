ميسي ينتظر اجتماعين حاسمين للعودة إلى برشلونة

الوكيل الإخباري - يواصل نادي برشلونة العمل داخليا للهروب من قيود اللعب المالي النظيف، والنجاح في استعادة جهود ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، في الصيف المقبل.



وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، ويميل اللاعب الأرجنتيني إلى الرحيل عقب توتر علاقته مع جماهير باريس.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن هناك اجتماعين سيحسمان موقف ميسي من العودة إلى برشلونة.



وأضافت: "ميسي لن يتحرك صوب العودة إلى برشلونة إلا عقب الحصول على الضوء الأخضر من رابطة الليجا، بأن الصفقة تتوافق مع اللعب المالي النظيف".



وأوضحت أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، سيجتمع مع رابطة الليجا أولا، حتى لا يكرر الخطأ الذي تسبب في رحيل ميسي قبل عامين.



وعقب الاتفاق مع رابطة الليجا، سيكون هناك اجتماع آخر بين ميسي ولابورتا لتصفية الأجواء واستئناف علاقتهما التي توترت كثيرا، عقب رحيل البرغوث عن برشلونة.



ويريد ميسي أن يأخد لابورتا المباردة ويتحدث معه مباشرة، بعد أن عقد اجتماعا مع والده (خورخي) في نهاية فبراير/شباط الماضي.



وكشفت "موندو ديبورتيفو" أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، على تواصل مستمر مع ميسي وسيلعب دورا في عودة البرغوث، لكنه ليس حاسما بنفس القدر الذي سيحظى به اجتماع النجم الأرجنتيني مع لابورتا.

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