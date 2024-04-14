ميلان ضيفا ثقيلا على ساسولو في الدوري الإيطالي

الوكيل الإخباري - يحل فريق ميلان ضيفًا على ساسولو في الرابعة عصر اليوم، الأحد، بإستاد مابي ضمن منافسات الجولة الـ 32 من مسابقة الدوري الإيطالي الموسم الجاري 2023-2024.



ويحتل ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم، برصيد 68 نقطة خلفًا لفريق الإنتر المتصدر برصيد 82 نقطة، فيما يأتي ساسولو في المركز الـ 19 برصيد 25 نقطة.



ويستهدف ميلان تحقيق الانتصار السادس على التوالي في بطولة الدوري الإيطالي، بعد الفوز على كل من لاتسيو وإمبولي وهيلاس فيرونا وفيورنتينا وليتشي على الترتيب.



ويمر ميلان تحت قيادة مدربه ستيفانو بيولي بموسم سيئ على المستوى المحلي والأوروبي، حيث ودع بطولة كأس إيطاليا أمام أتالانتا من الدور ربع النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى فقدان فرصة المنافسة على لقب الدوري الإيطالي أمام جاره الإنتر المتصدر بفارق 14 نقطة قبل 7 جولات على النهاية.



فيما خسر ميلان أمام روما 0-1 في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي على ملعب "سان سيرو"، قبل جولة الإياب بملعب "الأولمبيكو"، يوم الخميس المقبل.



ويواجه ستيفانو بيولي شبح الرحيل عن تدريب ميلان الإيطالي في حال الخسارة أمام روما ووداع الدوري الأوروبي والخروج بموسم صفري بدون أي بطولة.

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