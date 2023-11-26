الأحد 26-11-2023
الوكيل الاخباري
 

كأنهم في منزلهم .. عائلات الأسرى المحررين التايلنديين الذين لوحوا لكاميرا المقاومة يعلقون

مصلحة سجون الاحتلال: نستعد لتنفيذ المرحلة الثالثة من تبادل الأسرى

الأمن: القبض على 19 تاجراً ومروجاً ومطلوباً بـ 12 قضية نوعية

الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 3200 فلسطيني بالضفة والقدس منذ الحرب على غزة

قطر: وتيرة المساعدات لغزة لا تفي بالاحتياجات

بعد إطلاق صراح رهينة إسرائيلية .. كوهين يهاجم رئيس الوزراء الإيرلندي

حماس عن اقتحام الاحتلال لمخيم جنين : سيكون للمقاومة ردا يناسب حجم هذا الإجرام

بلدية غزة: المعاناة على أشدها في كامل القطاع ونحتاج الوقود

في خرق ثان للهدنة اليوم .. استشهاد مزارع برصاص الاحتلال وسط غزة

الجهاد الإسلامي: ما يجري في الضفة حرب تهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني

عاجل

مصلحة سجون الاحتلال: نستعد لتنفيذ المرحلة الثالثة من تبادل الأسرى

الأحد، 26-11-2023 02:53 م

ميلان يستعيد نغمة الانتصارات في دوري الإيطالي

112023267435892516095


الوكيل الإخباري - حقق نادي ميلان انتصارا طال انتظاره في الدوري الإيطالي لكرة القدم، على حساب ضيفه فيورنتينا، بفوزه عليه بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما السبت، في الجولة 13 للدوري.

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في هذا الانتصار لمدافعه الفرنسي ثيو هيرنانديز، الذي سجل هدف الفوز الوحيد لهم في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، من ضربة جزاء.

كما يعود الفضل في فوز "الروسونيري" لحارس مرماه الفرنسي مايك ماينان، الذي أنقذ مرماه في أكثر من مناسبة خلال المباراة، التي جرت على ملعب "جيوزيبي مياتزا"، في ضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو.

وحقق فريق ميلان أول انتصار له في آخر خمس مباريات بعد تعدلين وهزيمتين أيضا، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة، ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري.

في حين تجمد رصيد نادي فيورنتينا عند 20 نقطة، ويشغل المركز السادس حتى الآن بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
112023269292399500309

عرض ألماني يقرب راؤول من مغادرة ريال مدريد

1120232692040469548456

هامان يدعم أديمي: الأمر لا يستحق الدراما!

1120232685923597418949

عملاقان سعوديان يتواصلان مع نجم بورتو

1120232682522797879433

رقم قياسي تاريخي في الدوري الإيطالي

112023268656694286522 (1)

بيكهام: ميسي النجم الأكثر تواضعا

1120232671327781617321

الحسين إربد يواصل صدارة الدوري بالعلامة الكاملة

أخبار متعلقة
1120234132344152953446

مختطفو والد دياز: لم نكن نعلم هويته

1120234114116274272603 (1)

واقعة غريبة .. حكم يعلن خسارة الميناء أمام الشرطة بعد 11 دقيقة من اللعب

10202328113226574359842

جنوى يفوز على ساليرنيتانا بالدوري الإيطالي

10202328113016786043293

الدوري الألماني.. بوخوم يتعادل مع ماينز

10202328104023642038316

انتصار أولمبياكوس ومارسيليا وأستون فيلا

1020232810143541633683

مورينيو يقود روما لرقم غير مسبوق بمسابقات أوروبا