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الخميس، 20-04-2023 02:41 م

نابولي يفاجئ باريس بسعر أوسيمين

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الوكيل الإخباري - حدد نادي نابولي الإيطالي، سعرا ضخما، مقابل بيع نجمه النيجيري، فيكتور أوسيمين، هداف الفريق.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، المهتم بضم أوسيمين، سيكون عليه دفع 150 مليون يورو، إذا أراد إتمام الصفقة.

وأضافت أن هذا السعر، هو الرقم الذي حدده رئيس النادي أوريليو دي لورينتس، مقابل السماح للمهاجم النيجيري بالرحيل.

وأكدت أيضا أن رئيس نادي نابولي، يريد في الوقت نفسه، الاحتفاظ بخدمات فيكتور أوسيمين في الموسم المقبل.


ولمع أوسيمين (24 عاما) بشدة هذا الموسم، حيث سجل 26 هدفا إضافة إلى 5 تمريرات حاسمة في 31 مباراة بقميص نابولي.

ويطمع النادي الباريسي في ضم رأس حربة مميز، خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتعزيز خط هجوم الفريق في ظل الرحيل المحتمل للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكثرة إصابات البرازيلي، نيمار جونيور، وعدم القناعة التامة بقدرات هوجو إيكتيكي.

ويملك فيكتور أوسيمين خبرات اللعب في الدوري الفرنسي، حيث لعب بصفوف نادي ليل لمدة موسم قبل رحيله إلى نابولي في صيف 2020.

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