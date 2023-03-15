نابولي يواجه فرانكفورت لمواصلة كتابة التاريخ

الوكيل الإخباري - يستعد نابولي الإيطالي لاستضافة آينتراخت فرانكفورت الألماني مساء الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



وسيكون نابولي أمام فرصة لا يمكن تفويتها بملعب (دييجو أرماندو مارادونا)، للتأهل للمرة الأولى في تاريخه لدور الثمانية، لاسيما وأنه عاد من الأراضي الألمانية بانتصار ثمين بثنائية نظيفة.



ويأمل نابولي في نسخته الحالية بوجود أسماء استطاعت أن تصبح في فترة وجيزة حديث الجميع، وباتت تحت أنظار كبار القارة العجوز، أمثال الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا، والنيجيري الدولي فيكتور أوسيمين، وبقيادة فنية رائعة للمخضرم لوتشانو سباليتي، أن يواصل التألق في موسم "تاريخي".



ولم يعد يتبقى أمام هذا الإنجاز سوى 90 دقيقة فقط، ووسط جماهير ستحتشد في الملعب الذي يحمل اسم الأسطورة الذي طالما قاد حقبة تاريخية كللها بالتتويج بلقب "الاسكوديتو" الوحيد في تاريخ فريق جنوب إيطاليا في 1990.



ويدخل "الآتزوري" مواجهة الأربعاء بثوب المرشح الأقوى للتأهل، وهذا ليس بسبب النتيجة التي عاد بها من ألمانيا فحسب، ولكن أيضا بسبب المستوى المبهر الذي يقدمه الفريق سواء محليا، حيث يغرد منفردا بصدارة الدوري الإيطالي بفارق 18 نقطة عن أقرب ملاحقيه، أو قاريا حتى الآن.



وباستثناء المصاب حتى الآن، جياكومو راسبادوري، ستدخل كتيبة سباليتي المباراة بأسلحة مكتملة، رغم وجود شكوك حول الحالة البدنية للنجم المكسيكي إيرفينج لوزانو، الذي غاب عن آخر مباريات الفريق في الدوري بسبب آلام عضلية.



في المقابل، يصل فرانكفورت إلى إيطاليا مثقلا بخسارة الذهاب في عقر داره بثنائية نظيفة، وهو ما يجعله مجبرا على الفوز بفارق أكثر من 3 أهداف لاقتناص بطاقة التأهل مباشرة.



ولكن ما يضعف من حظوظ آخر بطل لليوروبا ليج هو غياب هداف الفريق الفرنسي، راندال كولو مواني، عن مباراة الأربعاء بسبب الإيقاف، بالإضافة لجيسبر ليندستروم الذي يعاني من إصابة في الكاحل.

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