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الثلاثاء، 20-12-2022 10:56 ص

ناصر الخليفي يعبر عن مشاعره تجاه ميسي ومبابي

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الوكيل الإخباري - صرح القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بأنه يحس بـ"مشاعر مختلطة" بعد فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بكأس العالم 2022 في قطر، وخسارة الفرنسي كيليان مبابي.

وأحرز المنتخب الأرجنتيني بقيادة ميسي لقب بطل كأس العالم لكرة القدم، على حساب نظيره الفرنسي بقيادة مبابي، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (4-2)، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3)، في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022، التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، على استاد "لوسيل".

ونقل موقع الـ"فيفا" الرسمي، عن ناصر الخليفي، قوله: "على الصعيد الشخصي فهي مشاعر مختلطة، بعد الأداء الرائع الذي قدمه منتخب فرنسا، وكيليان مبابي هداف كأس العالم، لقد حزنت لخسارة الديوك ولكني سعيد جدا لفوز الأرجنتين، وتتويج ميسي أسطورة الكرة العالمية".

وأشاد الخليفي بلاعبي فريقه، إذ قال: "أنا فخور للغاية بما قدمه ميسي ومبابي، وبأدائهما الرائع طوال البطولة، فقد قدموا كل شيء، وضربات الجزاء يلعب فيها الحظ دورا كبيرا".

وحصل ميسي إضافة إلى كأس العالم، على جائزة أفضل لاعب في مونديال قطر، بينما توج كليان مبابي بلقب هداف البطولة برصيد 8 أهداف.

وأعرب ناصر الخليفي عن شعوره  بـ"الفخر" بما صنعته دولة قطر خلال استضافتها لبطولة كأس العالم، قائلا: "أنا فخور بما قدمته بلدي، والتي نظمت كأس عالم بطريقة ممتازة، ولقد كانت النسخة الأفضل في التاريخ".

واستضافت قطر نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، خلال الفترة من 20 نوفمبر ولغاية 18 ديسمبر 2022، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

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