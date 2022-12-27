نانت الفرنسي يستهدف الاردني موسى التعمري

الوكيل الإخباري - ينوي نادي نانت الفرنسي، ومديره الفني أنطوان كومبواريه، تدعيم هجوم الفريق بلاعب عربي آخر، بعد التعاقد مع مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر، مطلع الموسم الجاري.



كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن نانت يستهدف التعاقد مع موسى التعمري، جناح منتخب الأردن ونادي لوفين البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني 2023.



وأشارت إلى أن التعمري (25 عاما) يتبقى في عقده مع النادي البلجيكي 6 أشهر فقط، ويلعب بصفوفه منذ صيف 2020 عندما انضم من صفوف أبويل نيقوسيا القبرصي.



ولفتت إلى أن النجم الأردني الدولي سجل 3 أهداف في 18 مباراة ببطولة الدوري البلجيكي هذا الموسم، ليعادل معدله في الموسم الماضي إضافة إلى تمريرتين حاسمتين.



وأوضحت أن موسى التعمري سجل 9 أهداف في 42 مباراة دولية بقميص منتخب الأردن.



أما مصطفى محمد، فقد انضم مطلع الموسم الجاري قادما من جلطة سراي التركي على سبيل الإعارة مع بند الشراء مقابل 6 ملايين يورو.



وسجل المهاجم المصري 6 أهداف في 22 مباراة بقميص الكناري هذا الموسم.



كما أشارت ليكيب إلى أن نادي نانت بصدد الاستغناء عن الثنائي فابيو ودينيس أبياه بناء على رغبة اللاعبين.



وختمت تقريرها بأن فابيو في طريقه للانضمام إلى نادي جريميو البرازيلي، بينما سينتقل أبياه إلى سانت إيتيان، في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.



ويحتل نانت المركز 15 في جدول الدوري الفرنسي برصيد 13 نقطة، ويستعد لمواجهة خارج ملعبه ضد تروا، في الجولة 16 من المسابقة.

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