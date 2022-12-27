الثلاثاء 27-12-2022
الوكيل الاخباري

أبرزها القروض والاقساط .. تعرّف على المخاطر المالية التي تعرّض لها عملاء البنوك في الأردن

ارتفاع عدد قتلى العاصفة الثلجية في أمريكا إلى 57 شخصا

بدء تنفيذ مسح السكان والصحة الأسرية 2023 الاثنين المقبل

صرف مستحقات مالية للطلبة الحاصلين على قروض في هذه الجامعات - أسماء

استطلاع: 58% من الأمريكيين يعتقدون أن اقتصاد البلاد ازداد تدهورا في ظل إدارة بايدن

النفط عند أعلى مستوى في 3 أسابيع وبرنت يقفز فوق 84 دولار للبرميل

التربية تنشر أسئلة امتحان التربية الاسلامية لتكميلية التوجيهي

تفاصيل الجلسة المغلقة تحت القبة بين الحكومة والنواب

الصين تنجح في إطلاق قمر صناعي لاستشعار الأرض عن بعد

التعامل مع 1225 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 27-12-2022 01:23 م

نانت الفرنسي يستهدف الاردني موسى التعمري

12202227102646393517637


الوكيل الإخباري -   ينوي نادي نانت الفرنسي، ومديره الفني أنطوان كومبواريه، تدعيم هجوم الفريق بلاعب عربي آخر، بعد التعاقد مع مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر، مطلع الموسم الجاري.

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن نانت يستهدف التعاقد مع موسى التعمري، جناح منتخب الأردن ونادي لوفين البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني 2023.

وأشارت إلى أن التعمري (25 عاما) يتبقى في عقده مع النادي البلجيكي 6 أشهر فقط، ويلعب بصفوفه منذ صيف 2020 عندما انضم من صفوف أبويل نيقوسيا القبرصي.

ولفتت إلى أن النجم الأردني الدولي سجل 3 أهداف في 18 مباراة ببطولة الدوري البلجيكي هذا الموسم، ليعادل معدله في الموسم الماضي إضافة إلى تمريرتين حاسمتين.

وأوضحت أن موسى التعمري سجل 9 أهداف في 42 مباراة دولية بقميص منتخب الأردن.

أما مصطفى محمد، فقد انضم مطلع الموسم الجاري قادما من جلطة سراي التركي على سبيل الإعارة مع بند الشراء مقابل 6 ملايين يورو.

وسجل المهاجم المصري 6 أهداف في 22 مباراة بقميص الكناري هذا الموسم.

كما أشارت ليكيب إلى أن نادي نانت بصدد الاستغناء عن الثنائي فابيو ودينيس أبياه بناء على رغبة اللاعبين.

وختمت تقريرها بأن فابيو في طريقه للانضمام إلى نادي جريميو البرازيلي، بينما سينتقل أبياه إلى سانت إيتيان، في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

ويحتل نانت المركز 15 في جدول الدوري الفرنسي برصيد 13 نقطة، ويستعد لمواجهة خارج ملعبه ضد تروا، في الجولة 16 من المسابقة.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202227101916614231096 (1)

رسميًا.. كودي جاكبو لليفربول

12202227101528365931539

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

1220222795535340021865 (1)

هل يحصل ميسي على الكرة الذهبية السوبر؟

1220222791518711732031

حمد الله يقود الاتحاد لفوز كبير على التعاون

122022279101118038967

رغم خسارته اللقب.. استقبال جماهيري حاشد لـ بيغ رامي في مطار القاهرة (صور)

1220222785910345300248 (1)

صلاح يقود ليفربول لتحقيق فوز ثمين على أستون فيلا

أخبار متعلقة
1220222191526638716138

نجما المغرب يتبرعان بمكافأة المونديال

12202220115440523488037

كواليس ارتباط العملاق الفرنسي مع كريستيانو رونالدو

12202220104723451729617

حالة وحيدة تعيد بنزيما لمنتخب فرنسا

12202220957448275748

تفاصيل استقبال منتخب المغرب بعد إنجاز مونديال قطر 2022

1220222085412745247297

رسالة جديدة من أشرف حكيمي عقب إنجاز أسود الأطلس في مونديال قطر

1220221412428908074819 (1)

بعد إشادته بأوناحي.. إنريكي يبدي إعجابه بلاعب مغربي آخر