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الخميس، 06-04-2023 12:54 م

نانت يفوز على ليون ويتأهل لنهائي كأس فرنسا

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الوكيل الإخباري -  فاز نادي نانت على نظيره أولمبيك ليون بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "لا البوجوار" في نصف نهائي كأس فرنسا للموسم الحالي 2023.

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جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب لودوفيتش بلاس في الدقيقة 57 من عمر المباراة التي شارك فيها الدولي المصري مصطفى محمد أساسياً قبل أن يستبدل في منتصف الشوط الثاني من اللقاء.

وتأهل فريق نانت الى دور نصف نهائي بطولة كأس فرنسا للموسم الحالي 2022 – 2023 إثر تغلبه على نظيره لانس بنتيجة 2-1، وتأهل نانت لدور ربع نهائي كأس فرنسا، بعد تخطيه فريق أنجيه بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 2، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1 - 1.

واستفاد نانت بالأرض والجمهور لتخطي عقبة ليون، في مشوار لحفاظ على لقبه والتتويج للكأس للعام الثاني على التوالي.

ويلتقى الفائز من الفريقين مع المنتصر من مواجهة فريقي آنسي ضد تولوز التي ستقام الخميس في نصف نهائي كأس فرنسا لموسم 2023.

 

ملاعب 

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