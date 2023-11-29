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الأربعاء، 29-11-2023 04:14 م

نانت يوقف مدربه

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الوكيل الإخباري - أعلن نانت صاحب المركز 11 في الدوري الفرنسي، إيقاف مدربه بيار أريستوي عن مهامه.

وكتب فريق الكناري في بيان "يُعلن نادي نانت تعليق مهام بيار أستوري وجهازه المعاون على رأس الإدارة الفنية للفريق اعتبارًا من هذا الصباح، سيعلن النادي عن اسم بديله خلال النهار".

وذكر مصدر مقرّب من النادي أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع لاعبه في الفترة بين 1995 و1998 والمدرب السابق لأندية جانجان وبوردو وليل جوسلين جورفينيك لتولي مسؤولية تدريب الفريق.

وقال المصدر إن جورفينيك سيقود أول حصة تدريبية له الأربعاء.

وتولى أريستوي، المدرب السابق لفريقي تحت 19 عاما والرديف في نانت، قيادة الفريق الأول قبل 4 مراحل من نهاية الموسم الماضي، فأنقذه من الهبوط الى الدرجة الثانية.

لكن المستوى السيئ للاعبيه في الآونة الأخيرة حيث حصلوا على نقطة واحدة فقط في المراحل الأربع الماضية وتراجعوا الى النصف الثاني من جدول الترتيب، دفع مسؤوليه إلى اتخاذ قرار استبداله.

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