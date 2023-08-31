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الخميس، 31-08-2023 03:26 م

نتائج قرعة كأس الرابطة الإنجليزية لموسم 2023-2024

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الوكيل الإخباري - أقيمت قرعة الدور الثالث من مباريات كأس الرابطة الإنجليزية بعد انتهاء مباريات الدور الماضي، ليتأهل بعدها 32 فريقا لخوض منافسات البطولة في الموسم الحالي.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة الإنجليزي، عن وقوع مانشستر سيتي في مواجهة أمام نيوكاسل يونايتد، أما مانشستر يونايتد حامل اللقب فمن المقرر أن يواجه نظيره كريستال بالاس.

أما ليفربول فمن المقرر أن يواجه نظيره ليستر سيتي في المباراة التي ستكون سهلة نسبيا ضمن منافسات الدور الثالث لمباريات كأس الرابطة الإنجليزية.

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مباريات قرعة كأس الرابطة الإنجليزية:

إيبسويتش تاون x وولفرهامبتون
إكسيتر x لوتون تاون
أستون فيلا x إيفرتون
مانشستر يونايتد x كريستال بالاس
بورتي فالي x سوتون تاون
برادفورد x ميدلسبره
بورنموث x ستوك سيتي
لينكولن x وست هام يونايتد
برينتفورد x أرسنال
ليفربول x ليستر سيتي
نيوكاسل يونايتد x مانشستر سيتي
مانسفيلد x بيتربوروه
بلاكبيرن x كارديف
فولهام x نوريتش سيتي
سالفورد x بيرنلي
تشيلسي x برايتون.

 

ملاعب 

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