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الإثنين، 01-01-2024 02:34 م

نتائج قرعة كأس الرابطة المصرية 2024

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الوكيل الإخباري - سحبت امس الأحد قرعة دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية لموسم 2023-2024 في نسختها الثالثة.

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وكان فريقا الأهلي والزمالك قد انسحبا من البطولة خلال الأسبوعين الماضيين بسبب الارتباط بمنافسات أخرى، وتلاحم المباريات.

وقسمت الفرق الـ16 المتبقية من أندية الدوري المصري الممتاز والمشاركة في البطولة إلى 4 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة.

ولقد كان من المفترض أن يشارك 18 فريقاً تقسم على مجموعتين بواقع 6 فرق في كل مجموعة، لكن تم تغيير النظام بعد انسحاب قطبي الكرة المصرية.

وتواجد في المجموعة الأولى فرق الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر وسموحة وبلدية المحلة.

وشهدت المجموعة الثانية تواجد فاركو وزد وبيراميدز وطلائع الجيش، بينما حلت فرق سيراميكا كليوباترا وإنبي والداخلية والإسماعيلي في المجموعة الثالثة.

أما فيما يخص المجموعة الرابعة، فقد ضمت المصري والمقاولون العرب والبنك الأهلي والجونة.

 

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