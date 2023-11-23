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الخميس، 23-11-2023 04:24 م

نجل مدافع برشلونة السابق يعرض خدماته على ريال مدريد

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الوكيل الإخباري - عرض أحد لاعبي منتخب فرنسا خدماته على إدارة ريال مدريد، بهدف الانضمام لصفوف الملكي خلال الموسم الحالي.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أوسكار دامياني، وكيل جيفرين تورام، نجم نيس ومنتخب فرنسا، قد عرض خدمات اللاعب على ريال مدريد.

وصرح دامياني: "سيكون جيفرين (22 عاما) خيارا مناسبا بشكل أفضل لريال مدريد. لقد أوصيت كارلو أنشيلوتي (مدرب الميرينجي) بالتعاقد معه".


وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد قد يدرس التعاقد مع لاعب وسط جديد، سواء في الميركاتو الشتوي أو الصيف المقبل.

ويعاني ريال مدريد حاليا من إصابة الثنائي أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا في خط الوسط.

وأوضحت الصحيفة أن عقود لوكا مودريتش وتوني كروس تنتهي بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي قد يحتاج الميرنجي لتعويضهما في الصيف المقبل. 

ويعد جيفرين نجل مدافع برشلونة ويوفنتوس السابق ليليان تورام.

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