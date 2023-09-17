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الأحد، 17-09-2023 04:11 م

نجم آرسنال نادم على ضياع فرصة الانتقال للريال

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الوكيل الإخباري - يشعر أحد اللاعبين البارزين في صفوف آرسنال بالندم على فشل انتقاله إلى صفوف ريال مدريد خلال الصيف الماضي.

وكان ريال مدريد يبحث عن خليفة لنجمه كريم بنزيما الذي رحل مجانا لاتحاد جدة، في الميركاتو الصيفي المنقضي، فوضع عينيه على الألماني كاي هافيرتز لاعب تشيلسي السابق، لكن تعثر المفاوضات مع بلوز تسببت في انتقاله إلى آرسنال.

ووفقا لشبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، فإن هافيرتز غير راضٍ عن وضعه الحالي ضمن صفوف آرسنال.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن هافيرتز اعترف لزملائه في المنتخب الألماني بأن عدم انتقاله إلى ريال مدريد كان قرارا سيئا.

ويندم اللاعب الألماني على خسارة هذه الفرصة، وأبلغ زملاءه بأنه سيبحث عن طريقة لمحاولة الانتقال إلى الميرنجي مرة أخرى.

وذكرت الشبكة الإسبانية أن هافيرتز لم يعد الآن ضمن خيارات إدارة ريال مدريد، لكنها قد تعيد التفكير في الصفقة، إذا أصبح اللاعب متاحا بسعر منخفض.

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