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الثلاثاء، 04-06-2024 03:20 م

نجم الزمالك سيف فاروق جعفر.. نستطيع الفوز بالدوري

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الوكيل الإخباري - وجه سيف فاروق جعفر لاعب فريق الكرة بـنادي الزمالك رسالة لـ جمهور القلعة البيضاء بعد دعمهم للفريق حتى الفوز بـ كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال سيف فاروق جعفر في تصريحات تلفزيونية : "جمهور الزمالك هو اللاعب رقم واحد وليس 12، جمهور واعي ويساعد الفريق ويدعمه حتى توجنا بالبطولة الأهم هذا الموسم".

وأكمل: "سنكافح هذا الموسم للحصول على بطولة أو اثنين، الزمالك ينافس على كل بطولة يُشارك بها، لما لا نحصل على الدوري هذا الموسم، سبق وفعلناها من قبل كنا بعيدين وعدنا وحصلنا على اللقب".

وأردف: "أشكر كل لاعبي الزمالك الموجودين أو الذين رحلوا، لأن النادي كان يتعرض لتذبذب كبير أثر عليهم، الزمالك مصنع الرجال الحقيقي، رغم كل الصعوبات ولكنه ينجح في تحقيق البطولات".

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