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الجمعة، 13-08-2021 05:33 م

نجم السلط لموقع ملاعب : تعاهدنا على الفوز بالدوري

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الوكيل الإخباري- أنس عشا

بارك مدافع فريق السلط رواد أبو خيزران، لمنظومة النادي من لاعبين، إداريين وجماهير الصعود لصدارة دوري المحترفين رفقة الوحدات، مؤكدا أن الفريق يخوض كل مباراة كأنها بطولة.اضافة اعلان



 

 
وتابع أبو خيزران في حديث خاص لموقع ملاعب : " الأداء لم يكن بالمستوى المطلوب في مباراة الجزيرة، والأهم وهو الفوز قد تحقق".

 

وأكد المدافع السابق لأندية الفيصلي وشباب الأردن أن فريقه يسعى للقب دوري المحترفين، بعد أن أنهى الموسم رابعا، حيث تم التعاهد منذ بداية الدوري على ذلك.

 

يذكر أن فريق السلط قد فاز على الجزيرة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ستاد عمان الدولي لحساب الجولة 13 من دوري المحترفين، ليصعد ويشارك الوحدات بصدارة الدوري بـ 29 نقطة لكل منهما .

 




 

 


 

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