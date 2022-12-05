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الإثنين، 05-12-2022 12:04 م

نجم المنتخب الإنجليزي يغادر مونديال قطر على وجه السرعة

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الوكيل الإخباري - استبعد رحيم سترلينغ من تشكيلة منتخب بلاده في المباراة التي شهدت انتزاع إنجلترا لمكان لها في دورالـ8 بكأس العالم، ليكون مع عائلته بعدما أفادت وسائل إعلام محلية بحدوث اقتحام لمنزله.

قال غاريث ساوثغيت، مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم إن لاعبه رحيم سترلينغ، الذي غاب عن تشكيلة الفريق في المباراة التي فاز بها 3-0على السنغال، سيعود إلى بريطانيا، الاثنين.

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وأضاف ساوثغيت عندما سئل عن رحيم سترلينغ مهاجم تشيلسي وسط تقارير عن اقتحام منزله: "أمضيت بعض الوقت معه اليوم. إنه عائد إلى البلاد.. ومن الواضح أن العائلة في هذه اللحظات هي أهم شيء".


كما قال: "لذلك نريد أن نمنحه هذه المساحة. وسنرى خلال الأيام القليلة القادمة كيف سيتطور هذا الأمر". ولم يذكر ساوثغيت تفاصيل الحادث كما لم يذكر ما إذا كان سترلينغ يعتزم العودة ثانية إلى تشكيلة المنتخب في قطر.


بينما قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إن سترلينغ لم يكن متاحا للمشاركة "لأسباب شخصية".


وسيواجه منتخب إنجلترا "الأسود الثلاثة" نظيره الفرنسي "الديوك" في دور الثمانية الكبار يوم السبت المقبل، على استاد "البيت" بمدينة الخو.

 

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