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السبت، 07-10-2023 04:56 م

نجم النصر يتوج بجائزة أفضل لاعب صاعد في دوري أبطال آسيا

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الوكيل الإخباري -  نجح الحارس الدولي نواف العقيدي، حامي مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في التتويج بجائزة نجم المستقبل فى الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وفاز فريق النصر على نظيره استقلال دوشنبه الطاجيكي، بنتيجة 3-1، مساء الاثنين الماضي، على ملعب "الأول بارك"، في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا 2024 والتي تضم بجانبهما الدحيل القطرى وبرسيبوليس الإيراني.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال آسيا فيديو لأبرز تصديات نواف العقيدي مع عبارة: "حامي عرين النصر نواف العقيدي هو نجم المستقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا".

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