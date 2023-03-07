نجم الهلال السابق يتوقع هوية بطل كأس الملك سلمان

الوكيل الإخباري - توقع التونسي نجيب الإمام، نجم الهلال السابق، أن يكون بطل كأس الملك سلمان للأندية العربية، من بين الفرق السعودية.



وقال الإمام في تصريحات لبرنامج المنتصف عبر قناة الإخبارية "إقامة منافسات كأس الملك سلمان للأندية في المملكة العربية السعودية، بادرة مهمة وقوية من الاتحاد العربي لكرة القدم".



وتابع "الرياضة أصبحت من عناصر توحيد الشعوب وتعزيز العلاقات والتعاون بين الدول العربية، كما أن قوة البطولة تزداد بسبب قيمة الجوائز".



ولفت "المشكلة أن الأدوار النهائية لكأس الملك سلمان ستقام بداية أو منتصف الصيف المقبل، وهذه ستكون نهاية موسم لمعظم الفرق العربية، مما يمهد لتراجع الأداء مع وجود إصابات بين صفوف الأندية".





وأتم "المغرب والجزائر وتونس لديهم عناصر مميزة تستطيع اللعب في دوري روشن السعودي للمحترفين، ولذلك أتوقع بنسبة كبيرة بطل كأس الملك سلمان للأندية العربية، من بين الفرق السعودية".

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