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الثلاثاء، 28-11-2023 02:46 م

نجم ليفركوزن يفضل بايرن على برشلونة والريال

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الوكيل الإخباري - تحدث تقرير صحفي جديد عن موقف لاعب وسط باير ليفركوزن، من الاستمرار مع فريقه عقب نهاية الموسم الحالي، وسط اهتمام أندية أوروبية كبرى.

ورغم دخول اللاعب فلوريان فيرتز، دائرة اهتمامات ريال مدريد وبرشلونة، إلا أن شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" كشفت عن رغبة صاحب ال 20 عاما في البقاء بالدوري الألماني.

وأشارت إلى رغبة فلوريان فيرتز، في الانتقال لصفوف بايرن ميونخ، في ظل اهتمام البافاري بالحصول على خدماته.

وذكر فلوريان بليتينبيرج الصحفي بشبكة سكاي، أن الانتقال من باير ليفركوزن إلى فريق خارج ألمانيا، لا يمثل أولوية بالنسبة لفيرتز حاليا.

وأضاف "اللاعب يبقى هدفا رئيسيا لبايرن ميونخ في صيف 2024 أو 2025، حيث يريد النادي ضمه في أقرب فرصة".

ونوه أن ليفركوزن يرغب في الحصول على مبلغ يتراوح بين 120 و130 مليون يورو من بيع لاعبه.

ورغم ذلك، أشار إلى اعتماد ذلك على وضع أحد الثنائي جمال موسيالا وتوماس مولر، لا سيما الأخير في ظل احتمالية رحيله بنهاية الموسم الحالي.

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