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الثلاثاء، 21-11-2023 04:53 م

نجم يوفنتوس خارج موقعة إنتر

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الوكيل الإخباري - تلقى ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس، ضربة قوية قبل أيام من مواجهة إنتر ميلان، ضمن الجولة 13 من الدوري الإيطالي.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن الجناح الأمريكي تيموثي وياه لاعب يوفنتوس، تعرض لانتكاسة في فخذه اليمنى، ليتأكد غيابه عن ديربي إيطاليا أمام الإنتر.

وأضافت: "وياه أجرى فحوصات طبية صباح اليوم أكدت غيابه عن الفريق لفترة، والتقارير الأولى توضح أنه سيظل خارج الملاعب لحوالي 20 يوما". 

ووفق ذلك، فمن المقرر أن يغيب وياه عن اللقاء الكبير أمام نابولي أيضا بالجولة 15 من المسابقة.

ويتسابق إنتر ويوفنتوس بقوة هذا الموسم، حيث يتصدر النيراتزوري جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين عن يوفنتوس الذي يحل ثانيا (29 نقطة).

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