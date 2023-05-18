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الخميس، 18-05-2023 04:42 م

نجم يوفنتوس على لائحة اهتمامات مانشستر يونايتد

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الوكيل الإخباري -  يواصل مانشستر يونايتد سعيه لتعزيز صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ووضع لاعب وسط يوفنتوس في قائمة اهتماماته.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن مانشستر يونايتد قدّم عرضًا مؤقتًا للنجم الفرنسي أدريان رابيو البالغ من العمر 28 عامًا، حيث يتطلع المدرب إريك تين هاج لتحسين فريقه في العام المقبل.

وكان الدولي الفرنسي الذي ينتهي عقده مع يوفنتوس بنهاية الموسم الحالي، على وشك الانتقال إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي بعد الاتفاق على رسوم الانتقال، قبل أن يشكل الخلاف حول الراتب حجر عثرة.

وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية، فقد عرض يونايتد على رابيو راتبًا كان من شأنه أن يجعله واحدًا من أصحاب الدخل المرتفع، لكنه ما زال دون طموح اللاعب الفرنسي.

رابيو، الذي قضى فترة قصيرة في أكاديمية الشباب في مانشستر سيتي ولعب أيضًا مع باريس سان جيرمان، استمتع بموسم رائع في إيطاليا، حيث سجل 11 هدفًا في 44 مباراة وهو الموسم الأكثر إنتاجًا في مسيرته حتى الآن.

ولم يرد رابيو بعد على عرض يونايتد الجديد، بينما وضع الفريق الإيطالي عرضًا على الطاولة لإبقائه في تورينو.

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