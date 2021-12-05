نزار محروس يكشف أسباب تفوق المغرب على النشامى

الوكيل الإخباري - أنس عشا

قال المدير الفني السابق للمنتخب السوري، وأندية الفيصلي، شباب الأردن ذات راس والجزيرة نزار محروس، أن الفوارق البدنية بين لاعبي المنتخبات العربية الآسيوية ومنتخبات شمال إفريقيا واضحة، ويأتي ذلك في ظل العقلية الإحترافية القريبة من أوروبا في شمال إفريقيا.





وأكد محروس في تصريحات لقناة الكأس القطرية أن الإصابات التي ضربت منتخب النشامى ووصلت لـ 4، بالإضافة للتغيرات على التشكيل والتبديلاتـ تًظهر حجم الإجهاد بسبب لعب مباراة كل 3 أيام، وهو أمر صعب على المنتخبات العربية الآسيوية.



وتابع المدرب السوري: " الفوارق واضحة بالنسبة لمستويات الدوريات والإمكانيات، المنتخب المغربي ظهر في مباراة الأردن مثل ( الماكينات) حتى نهاية اللقاء " .



وتعرض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لخسارة قاسية من المغرب برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على استاد أحمد بن علي المونديالي، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لكأس العرب "قطر 2021".

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المصدر : ملاعب



