الأحد 05-12-2021
الوكيل الاخباري

3 مليون دينار مبيعات مهرجان الزيتون الوطني الـ 21

1000 معتمراً اردنياً غادروا الى السعودية براً حتى الآن

نائب يسأل الخصاونة عن إلغاء قرار وقف الحفلات الغنائية في عمّان - تفاصيل

42.5 مليون دولار صادرات القطاع الخاص القطري للأردن

%15.8 ارتفاع الصادرات الأردنية و21.2% ارتفاع المستوردات

صعود حاد لأسعار العملات الرقمية بقيادة بيتكوين

الأشغال تكشف لـ الوكيل نتائج قضية طريق وادي عربة الرئيسي - تفاصيل

تعرّف على عقوبة من يدخل الجامعات دون تلقي الجرعتين من اللقاح

الزراعة توضح شروط استيراد الأغنام من جورجيا

مجاهد : لا علاقة للمذنب الجديد ليونارد بانتشار فيروس كورونا

الأحد، 05-12-2021 02:11 م

نزار محروس يكشف أسباب تفوق المغرب على النشامى

d96e506d-a1d0-4c16-b4df-5d65908f076b


الوكيل الإخباري - أنس عشا
قال المدير الفني السابق للمنتخب السوري، وأندية الفيصلي، شباب الأردن ذات راس والجزيرة نزار محروس، أن الفوارق البدنية بين لاعبي المنتخبات العربية الآسيوية ومنتخبات شمال إفريقيا واضحة، ويأتي ذلك في ظل العقلية الإحترافية القريبة من أوروبا في شمال إفريقيا.

 
وأكد محروس في تصريحات لقناة الكأس القطرية أن الإصابات التي ضربت منتخب النشامى ووصلت لـ 4، بالإضافة للتغيرات على التشكيل والتبديلاتـ تًظهر حجم الإجهاد بسبب لعب مباراة كل 3 أيام، وهو أمر صعب على المنتخبات العربية الآسيوية.

وتابع المدرب السوري: " الفوارق واضحة بالنسبة لمستويات الدوريات والإمكانيات، المنتخب المغربي ظهر في مباراة الأردن مثل ( الماكينات) حتى نهاية اللقاء " .

وتعرض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لخسارة قاسية من المغرب برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على استاد أحمد بن علي المونديالي، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لكأس العرب "قطر 2021".

اضافة اعلان

المصدر : ملاعب

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
223113003_1139540953223275_5150080760516055505_n

الشوالي يتمنى عودة الوحدات والفيصلي

122021414524615178484

ماذا قال عدنان حمد بعد الخسارة من المغرب برباعية ؟!

2

برباعية نظيفة ،، خسارة قاسية للنشامى أمام المغرب

263365110_1227543611089675_7197386595143928298_n

منتخب النشامى يواجه المغرب في كأس العرب .. اليوم

DxTEz9dWwAAk0B0

فيديو : ذكريات الفوز على السعودية تتكرر ،، النشامى ما منهم سلامة

2

تعرف على أفضل لاعب بمباراة النشامى والسعودية

أخبار متعلقة
223113003_1139540953223275_5150080760516055505_n

الشوالي يتمنى عودة الوحدات والفيصلي

2

برباعية نظيفة ،، خسارة قاسية للنشامى أمام المغرب

11202129153142867380877

معتز ياسين أكبر لاعبي بطولة كأس العرب

DxTEz9dWwAAk0B0

كأس العرب ،، تعليمات هامة بعد إدراج الأردن على القائمة الحمراء في قطر

0L5A0472

السعودية تهزم منتخبنا في تصفيات كأس العالم لكرة السلة

منتخب-الأردن

منتخب النشامى يواجه بيلاروسيا وديا