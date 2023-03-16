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الخميس، 16-03-2023 04:22 م

نقل مشجعي آينتراخت بعد انتهاء حرب شوارع نابولي

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الوكيل الإخباري - تم نقل جماهير آينتراخت فرانكفورت الألماني بالحافلات إلى ساليرنو وروما ومطار نابولي، بعد أن عمت الفوضى في مدينة نابولي (جنوب إيطاليا) الليلة الماضية.

ودخلت جماهير آينتراخت فرانكفورت، في مواجهة شرسة مع الشرطة وتسببوا في أضرار جسيمة قبل المباراة التي جمعت بين الفريقين في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وذلك رغم منعهم من دخول الملعب.

كما تم اعتقال 7 من أولتراس نابولي، ممن شاركوا في إلقاء الحجارة على المشجعين الألمان، بحسب وسائل الإعلام المحلية، التي لا تستبعد ارتفاع عدد الاعتقالات في الساعات المقبلة.

وتم بالفعل نقل المجموعة الأولى المكونة من 300 مشجع ألماني الليلة الماضية، فيما غادر الـ300 الباقون في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، بعد لحظات من التوتر بالقرب من فندق رويال كونتيننتال، حيث كانوا يقيمون، عندما ألقى أيضا مشجعو نابولي بعض المفرقعات النارية تجاههم.


وانتهت المباراة بفوز صاحب الأرض بثلاثية نظيفة، بعد أن كان قد فاز ذهابا بهدفين دون رد في فرانكفورت، ليحصل بذلك الفريق الإيطالي على بطاقة عبوره لربع نهائي البطولة الأوروبية.

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