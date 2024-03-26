نوتنجهام فورست يستأنف ضد عقوبته

الوكيل الإخباري - تقدم نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي بطلب استئناف، اليوم الاثنين، بعد خصم أربع نقاط من رصيده في الدوري الممتاز "البريميرليج" بسبب خرقه القواعد المالية.



وقال النادي في بيان مقتضب على موقعه الرسمي: "يمكن لنوتنجهام فورست أن يؤكد أنه قدم اليوم استئنافا ضد عقوبة النقاط الأربع التي فرضت علينا فيما يتعلق بانتهاك النادي لقواعد الربح والاستدامة في الدوري الإنكليزي الممتاز".



وتم خصم 4 نقاط من رصيد نوتنجهام في 18 مارس/آذار الحالي في الدوري المحلي بعد اعترافه بخرق عتبة قواعد الربحية والاستدامة البالغة 61 مليون جنيه إسترليني (77.5 مليون دولار) بمقدار 34.5 مليون جنيه إسترليني.



وبات نوتنجهام ثاني فريق في الدرجة الممتازة تتم معاقبته بسبب هذه المخالفات بعد أن تعرض إيفرتون لعقوبة 10 نقاط في نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن يتم تخفيضها إلى 6 نقاط بعد الاستئناف.

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