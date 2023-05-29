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الإثنين، 29-05-2023 03:52 م

نيمار يتلقى اتصالا مفاجئا من جوارديولا

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الوكيل الإخباري - أبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، اهتمامه بالنجم البرازيلي نيمار جونيور، بحسب تقرير صحفي فرنسي.

فقد ذكرت صحيفة "ليكيب"، اليوم الاثنين، أن نيمار تلقى مؤخرا مكالمة هاتفية من جوارديولا، اطمأن خلالها المدرب الإسباني على الحالة الذهنية للاعب.

لكن الصحيفة ترى أن فرص انتقال نيمار إلى صفوف مانشستر سيتي هذا الصيف "ضئيلة للغاية".

وينتهي تعاقد نيمار (31 عاما) مع بي إس جي في صيف 2025، ويقال إن هناك بندا يسمح بتمديد التعاقد تلقائيا حتى صيف 2027.

كما تردد مؤخرا أن النادي الباريسي يريد التخلص من النجم البرازيلي، الذي ارتبط اسمه بأكثر من ناد إنجليزي، مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد.

ويبتعد نيمار عن الملاعب منذ أواخر فبراير/شباط الماضي، بسبب إصابة في الكاحل استلزمت عملية جراحية.

ولعب النجم البرازيلي 6 مواسم بالقميص الباريسي، منذ انضمامه من برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، في صفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم.

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