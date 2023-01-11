الخميس 12-01-2023
الوكيل الاخباري

رئيس هيئة الأركان يلتقي السفير البولندي

توجيهية الباص السريع بين عمان والزرقاء تعقد اجتماعها الأول في العام الحالي

شاهد : تساقط الأمطار في المملكة - فيديو

وزارة المالية : الدين الحكومي يصل إلى 29.8 مليار دينار

الصحة : 1.85% نسبة فحوصات كورونا الإيجابية

توقيف مأمور مستودع أعلاف وشعير 15 يومًا متهم بالاختلاس

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

شهيد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في قباطية بجنين

تدهور قلاب داخل نفق الشعب - صور

التعليم العالي : إعلان نتائج المنح والقروض - رابط

الأربعاء، 11-01-2023 01:40 م

نيمار يثير الشكوك في باريس.. وقرار اضطراري مرتقب

1202311102113591672808


الوكيل الإخباري -  يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان، للظهور الأول بعد التتويج بكأس العالم 2022.

أكدت صحيفة "لو باريزيان"، في تقرير لها، أن ميسي سيقود خط هجوم بي إس جي في مباراة آنجيه، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الفرنسي.

وأضافت الصحيفة أنه كريستوف جالتيه، مدرب باريس سان جيرمان، يترقب حالة البرازيلي نيمار، ومدى تعافيه من إصابته بالتواء في الكاحل خلال مونديال 2022.


وأشارت إلى أن جالتيه قد يضطر لإشراك كارلوس سولير على حساب نيمار، إذا اقتضت الضرورة.

ونشرت "لو باريزيان" التشكيل المتوقع لسان جيرمان ضد آنجيه، على النحو التالي:

دوناروما، وموكيلي، وسيرجيو راموس، وماركينيوس، وبيرنات، ورويز، ودانيلو، وفيتينيا، ونيمار أو سولير، وإيكيتيكي، وميسي.

ويخوض سان جيرمان مواجهة آنجيه وسط غيابات عديدة في صفوفه، وهي ثنائي الوسط ريناتو سانشيز وماركو فيراتي، إضافة إلى أشرف حكيمي وكيليان مبابي وبرسنيل كيمبيمبي ونونو مينديس.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120231216824759479194 (1)

مارسيلو يستعيد ذكرياته مع رونالدو باحتفال خاص في اليونان (فيديو)

1202312155549818428825

خليجي 25 .. برنامج مباريات الخميس وسيناريوهات التأهل

1202312154711954088180

رسميا.. ريال مدريد يعلن عن أول الراحلين في يناير

1202312154117401882620

مفاجأة.. الهلال يجهز عرضا ضخما لضم ميسي قبل كأس العالم للأندية

120231215336135436338

مهاجم هولندا يمسك بقلم التوقيع لمانشستر يونايتد

120231210374619463689

مزاد تذكرة فوق الخيال لكأس موسم الرياض يصل لـ 10 مليون ريال

أخبار متعلقة
120231193129963505487

حكيمي: لن أنسى استقبال الجماهير في مسقط رأس أمي

1202310163247836539438 (1)

باريس سان جيرمان يحسم موقفه من التعاقد مع المغربي أوناحي

1202310101851233733825

250 مليون يورو وراء سفر مبابي إلى أمريكا

12023109110347481063

آل الشيخ يكشف عن قميص نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان

120234132433427339908

سان جيرمان يؤجل الرد على طلب ميلان

12202231113825287818981

محمد صلاح هداف العرب في 2022