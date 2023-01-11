نيمار يثير الشكوك في باريس.. وقرار اضطراري مرتقب

الوكيل الإخباري - يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان، للظهور الأول بعد التتويج بكأس العالم 2022.



أكدت صحيفة "لو باريزيان"، في تقرير لها، أن ميسي سيقود خط هجوم بي إس جي في مباراة آنجيه، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الفرنسي.



وأضافت الصحيفة أنه كريستوف جالتيه، مدرب باريس سان جيرمان، يترقب حالة البرازيلي نيمار، ومدى تعافيه من إصابته بالتواء في الكاحل خلال مونديال 2022.





وأشارت إلى أن جالتيه قد يضطر لإشراك كارلوس سولير على حساب نيمار، إذا اقتضت الضرورة.



ونشرت "لو باريزيان" التشكيل المتوقع لسان جيرمان ضد آنجيه، على النحو التالي:



دوناروما، وموكيلي، وسيرجيو راموس، وماركينيوس، وبيرنات، ورويز، ودانيلو، وفيتينيا، ونيمار أو سولير، وإيكيتيكي، وميسي.



ويخوض سان جيرمان مواجهة آنجيه وسط غيابات عديدة في صفوفه، وهي ثنائي الوسط ريناتو سانشيز وماركو فيراتي، إضافة إلى أشرف حكيمي وكيليان مبابي وبرسنيل كيمبيمبي ونونو مينديس.

اضافة اعلان

ملاعب