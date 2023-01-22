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الأحد، 22-01-2023 03:15 م

نيمار يثير مخاوف سان جيرمان قبل موقعة بايرن ميونخ

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الوكيل الإخباري - تتجدد أزمات النجم البرازيلي نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان، مع ناديه الفرنسي من حين لآخر.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن الحالة البدنية والفنية للنجم البرازيلي، تثير المخاوف قبل 23 يوما من مباراة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب بي إس جي ضد بايرن ميونخ يوم 14 من الشهر المقبل في حديقة الأمراء، ويلتقي الفريقان إيابا في 8 آذار/مارس على ملعب آليانز أرينا ضمن منافسات دور الـ16.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن نيمار لم يستعد بعد المستوى الذي كان عليه قبل منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

كما تأثر نيمار جونيور بدنيا بإصابته في الكاحل أثناء منافسات المونديال، وقدم أداء متواضعا في الفترة الأخيرة.

ولفتت إلى أن كريستوف جالتيه، مدرب بي إس جي، لم يجد حرجا في الاعتراف بعدم رضاه عن الأداء الجماعي للفريق قبل مواجهة باييس دي كاسيل، في كأس فرنسا.

وأشارت إلى أنه رغم الفوارق الفنية الكبيرة بين باريس ومنافسه، أحد أندية الدرجة السادسة، إلا أن جالتيه أغلق الباب أمام إمكانية إراحة أحد نجوم الفريق بقوله "سنخوض المباراة بأقوى تشكيل ممكن لدينا".

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