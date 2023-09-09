نيمار يحطم الرقم القياسي للأسطورة بيليه مع البرازيل

الوكيل الإخباري - حطم نيمار الرقم القياسي للأسطورة الراحلة بيليه كأفضل مسجل في تاريخ منتخب البرازيل بعد تسجيله هدفين خلال اكتساح "راقصي السامبا" لبوليفيا 5-1 فجر السبت، في تصفيات مونديال 2026.



واستهل ابن الـ31 عاما المباراة مشاركا بيليه صدارة هدافي البرازيل مع 77 هدفا، وفض هذه الشراكة بتسجيله هدفين في شباك بوليفيا في الدقيقتين 61 و90 ليساهم في فوز منتخب بلاده 5-1 في مستهل مشواره في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.



وقال نيمار الذي عادل رقم بيليه خلال مونديال قطر الخريف الماضي، عندما أقصيت البرازيل، حاملة اللقب خمس مرات، من ربع النهائي أمام كرواتيا بركلات الترجيح "أنا سعيد جدا ولا أجد الكلمات. لم أتوقع أبدا بلوغ هذا الرقم القياسي. بدءا من هذه اللحظة، أريد القول أن تحطيم الرقم لا يعني أنني أفضل (من بيليه) أو من أي لاعب آخر في المنتخب".



وتابع لوسائل الإعلام بعد الفوز على بوليفيا "أريد دوما كتابة اسمي في تاريخ كرة القدم البرازيلية، واليوم هذا ما فعلته".

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وكان بيليه الذي توفي في ديسمبر 2022 عن 82 عاما، سجل 77 هدفا للبرازيل في 92 مباراة بين 1957 و1971، بحسب أرقام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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