الجمعة 18-08-2023
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الجمعة، 18-08-2023 10:55 م

نيمار يصل إلى السعودية ليلتحق بصفوف هذا الفريق

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الوكيل الاخباري - وصل النجم البرازيلي نيمار إلى الرياض الجمعة للانضمام الى نادي الهلال الذي سيقدمه رسمياً السبت إلى جماهيره، حسب ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس، في اخر توقيع كبير للدوري السعودي الذي بات مرصعاً بنجوم عالميين.

وحطت الطائرة التي كانت تقل المهاجم البرازيلي قرابة الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي في مطار الطيران الخاص في الرياض، حيث اسُتقبل اللاعب الذي وضع وشاحاً أزرق بألوان الهلال فوق قميصه الأبيض، بحفاوة مع تقديم باقة زهور والقهوة العربية له.

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