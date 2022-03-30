هاتريك خالد عصام يقود الوحدات للقب القدس والكرامة

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاتوج فريق الوحدات بلقب بطولة القدس والكرامة بعد فوزه بالمباراة النهائية على جبل المكبر الفلسطيني بنتيجة 4/2 في المباراة التي أقيمت على ملعب الشهيد فيصل الحسيني بالعاصمة الفلسطينية القدس.وكان خالد عصام بطل المشهد النهائي بتسجيله ثلاثية، قبل أن يتعرض للطرد، كما سجل للوحدات لاعبه أحمد سمير، فيما سجل هدفي جبل المكبر أمير كنعان من ركلة جزاء وشهاب القنبر .يذكر أن الوحدات قد فاز بجميع مبارياته بالبطولة التي حملت رمزية كبيرة، فتغلب على شباب الخليل بثلاثية نظيفة، وشباب أريحا بهدف دون رد، وعلى الفيصلي بنتيجة 5/3 بركلات الترجيح بعد التعادل بدون أهداف .وكان شباب أريحا قد حصل على المركز الثالث بعد فوزه على الفيصلي بنتيجة 3/1 بفارق ركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لمثله بالوقت الأصلي للمباراة التي شهدت مشاركة العديد من نجوم فلسطين بقميص الفيصلي .