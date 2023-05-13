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السبت، 13-05-2023 01:06 م

هازارد يتصدر التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام خيتافي

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الوكيل الإخباري - يلتقي ريال مدريد ضيفه خيتافي على ملعب سانتياجو برنابيو، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة ال34 من الدوري الإسباني.

ويحتل الفريق الملكي المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا، برصيد 68 نقطة، بينما يصارع خيتافي من أجل البقاء، وفي جعبته 34 نقطة محتلا المركز ال18.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، يتوقع أن يدخل الميرينجي مباراة اليوم بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: ناتشو فيرنانديز - خيسوس فاييخو - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز.
 
الوسط: توني كروس - أوريلين تشواميني - داني سيبايوس.

الهجوم: إيدين هازارد - ماريانو - أسينسيو.

يذكر أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، يرغب في منح راحة لأكبر عدد من لاعبيه الأساسيين، قبل مواجهة مانشستر سيتي الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب، على ملعب سانتياجو برنابيو، كانت قد انتهت بالتعادل (1-1) بين الريال والسيتي.

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