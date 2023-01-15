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الأحد، 15-01-2023 04:36 م

هازارد يوافق على الانتقال إلى ‎النصر السعودي

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الوكيل الإخباري -  كشف تقارير صحفية أن النجم البلجيكي إيدين هازارد لاعب ريال مدريد لا يمانع على الإطلاق في الانتقال إلى صفوف نادي النصر ‎السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد موقع "EL nacional" الإسباني، أن إيدين هازارد لاعب ريال مدريد يوافق مبدئيا علي الانتقال إلى صفوف النصر ‎السعودي، إذا ما تم منحه عرضا مربحا من الناحية الاقتصادية.

وأضاف الموقع أن هازارد ربما وجد حليفا غير متوقع، مع عدم وجود فرص في الأندية الأوروبية الكبرى، والذين لا يستطيعون دفع راتبه أو لا يدفعونه للرحيل عن ريال مدريد.

فيما أوضحت صحيفة "ذا صن" أن النجم البلجيكي استغل وجوده فى العاصمة السعودية الرياض أثناء خوض ريال مدريد كأس السوبر الإسباني ودخل فى مفاوضات مع النصر السعودي للانضمام إلى صفوفه.

وأوضحت التقارير أنه تمت مشاهدة هازارد فى مكاتب إدارة "العالمي"، مشيرة إلى أن هناك مزاعم بأن تواجده جاء للتفاوض مع النصر بشأن إمكانية التعاقد معه.

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