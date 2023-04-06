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الخميس، 06-04-2023 02:12 م

هايكو هيرليتش يستعد لمغادرة القاهرة بعد فشل مفاوضاته مع الزمالك

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الوكيل الإخباري -  يستعد الألماني هايكو هيرليتش لمغادرة مصر خلال الساعات المقبلة، بعد اعتذاره عن عدم تولي مهمة المدير الفني للقلعة البيضاء.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن فشل مفاوضات النادي مع المدير الفني الألماني، جاءت بسبب تمسك الأخير بالحصول على قيمة الشرط الجزائي بالكامل حال قرر النادي رحيله.

وأعلن مسؤولو نادي الزمالك، اختيارات اللجنة الفنية للجهاز المعاون الذي سيعاون المدير الفني الأجنبي المنتظر التعاقد معه.

وقال مسؤولو الزمالك، إن عبد الواحد السيد سيتولى منصب مدير الكرة ومدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي مدرب مساعد ومحمد عبد المنصف مدرب حراس.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك، قرر رحيل الجهاز الفني المؤقت بالكامل وإقالة الجهاز الإداري، بالإضافة إلى تجميد أربعة لاعبين لنهاية الموسم.

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