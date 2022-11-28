هذا ما فعله حارس الأرجنتين لتجاوز صدمة مباراة السعودية !

الوكيل الاخباري - كشف حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني، إيميليانو مارتينيز، أنه لجأ إلى مساعدة طبيب نفسي لتجاوز صدمة الهزيمة أمام المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.



تقارير إعلامية أوضحت أن حارس المنتخب الأرجنتيني وفريق أستون فيلا الإنجليزي، لم يشعر بأي حرج أثناء تقديم هذا الاعتراف لوسائل الإعلام والجمهور المحلي، حيث استهدف التأكيد على مدى شعوره وباقي زملائه بالمسؤولية تجاه الوطن.



حيث قال مارتينيز للصحفيين بعد الفوز على المكسيك 2/صفر هذا الأسبوع: "لقد عانيت كثيراً من صدمة الخسارة التي تعرضنا لها في افتتاح كأس العالم أمام منتخب السعودية، كان من الصعب عليّ تقبل الهزيمة".



كما قال حارس المنتخب الأرجنتيني بعد نهاية مباراة المكسيك: "تركت المباراة الأولى وأنا أشعر أنه كان يجب أن أفعل شيئاً أكثر لتجنب الهزيمة، وأن هناك 45 مليون أرجنتيني خلفي وأنا لم أعطِ ما يكفي. لقد تحدثت عن ذلك كثيراً مع طبيبي النفسي هذا الأسبوع، لأنه كان من الصعب بالنسبة لي أن أبتلع الأمر، ولحسن الحظ فقد قمنا اليوم برفع هذا الحمل".

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