هذا ما قاله مدرب العهد اللبناني في المؤتمر الصحفي

الوكيل الإخباري - أنس عشا -

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أكد المدير الفني لفريق العهد اللبناني باسم مرمر عن رضاه على المستوى الذي قدمه الفريق في المباراة الإفتتاحية لكأس الاتحاد الآسيوي، والتي انتهت بالتعادل السلبي مع الوحدة السوري.وقال مرمر في المؤتمر الصحفي الذي أقب اللقاء أن النتيجة لم تشكل مفاجأة بالنسبة له، كاشفا أن معظم المباريات الافتتاحية تشهد هذا النوع من الضغوطات والنتائج".وكان الاتحاد الآسيوي قد اختار اللبناني محمد حيدر أفضل لاعب في المباراة، حيث علق في المؤتمر بأن المواجهة كانت متكافئة، وأن فريقه فشل بالتسجيل رغم كثرة وتنوع المحاولات.