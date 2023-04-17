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الإثنين، 17-04-2023 12:52 م

هزيمة قديمة تحمس رونالدو لقيادة النصر للفوز على الهلال

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الوكيل الإخباري - لا صوت يعلو في المملكة العربية السعودية فوق صوت "ديربي الرياض" الذي سيجمع بين الهلال، وضيفه النصر يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة ال25 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسيزيد تواجد النجم العالمي، كريستيانو رونالدو، قائد النصر، من الإثارة التي دائما ما تكون السمة الأبرز في مباريات الغريمين عبر التاريخ.

ورغم أن الديربي سيكون الأول لصاروخ ماديرا، إلا أن كريستيانو سبق واجه الهلال في 2008، عندما كان لاعبا لمانشستر يونايتد عندما حل الشياطين الحمر في ضيافة الزعيم، في مباراة اعتزال سامي الجابر.

وتغلب الهلال حينها على مانشستر يونايتد (3-2) حيث سجل للهلال ياسر القحطاني، وسامي الجابر، وبدر الخراشي، فيما سجل لمانشستر يونايتد الأرجنتيني كارلوس تيفيز، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويدرك قائد النصر، أهمية اللقاء بالنسبة لفريقه الذي ينافس على لقب الدوري، ويأمل في ترك بصمته، وتسجيل هدف كما فعل سابقا امام الهلال، لكن يبقى الهدف الأكبر هو كسب نقاط المباراة كاملة.

في الجهة الأخرى تعي إدارة الهلال صعوبة منافستها على الدوري، لكنها تأمل في أن يتمكن الزعيم بقيادة دياز من الفوز على الغريم التقليدي الذي من شأنه أن يصعب مهمته في المنافسة على الدوري.

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