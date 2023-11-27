الإثنين 27-11-2023
الوكيل الاخباري
 

بسبب العدوان على غزة.. الباحثون الإسرائيليون يشتكون من رفضهم بجامعات

استشهاد نحو 0.5% من سكان قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي

بلدية غزة: نواجه معضلة نقص الوقود ولا نستطيع نقل النفايات إلى مكبها

إيلون ماسك يزور غلاف غزة ويرتدي سترة واقية للرصاص - فيديو

488 قضية في 110 أيام.. أحكام مشددة بقضايا إطلاق النار في المناسبات

الاحتلال يتحدث عن شرط تمديد الهدنة ويكشف عدد الأسرى المتبقين لدى حماس

مصر: الحرب على غزة لن تتوقف الا بطريقة واحدة

الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة: 176 مغادرا و413 قادما للقطاع عبر معبر رفح البري أمس

رئيس الديوان الملكي يلتقي شيوخ ووجهاء من عشائر بئر السبع بالأردن

رئيس الوزراء الفلسطيني: على العالم أن يتعامل مع غزة على أنها منطقة منكوبة

عاجل

إيلون ماسك يزور غلاف غزة ويرتدي سترة واقية للرصاص - فيديو

الإثنين، 27-11-2023 02:16 م

هل تخلى عن الكشري؟.. محمد صلاح يكشف عن وجبته المفضلة

112023278173319214860


الوكيل الإخباري - تحدث النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، في مقابلة نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فيها عن عدة أمور منها هواياته الرياضية غير كرة القدم، وما يتعلق بوجباته المفضلة.

وكان محمد صلاح يذكر دائما خلال مقابلاته التلفزيونية أو الصحفية أن الوجبة المفضلة لديه هي "الكُشَري"، لكن خلال هذه المقابلة، كان رد النجم المصري مختلفا بشأن طبيعة الوجبة التي سيتناولها طوال حياته.

وقال محمد صلاح: "أحب السوشي، ولكن إن كنت سأختار وجبة واحدة طوال العمر فستكون الباستا".

وأضاف: "أختار الباستا بأي نوع، ربما أختار تلك التي تكون بالصلصلة الحمراء".

هذا الأمر جعل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يتساءل عما إذا كان صلاح قد تخلى عن الكشري.

وعن هواياته الرياضية غير كرة القدم، أشار محمد صلاح إلى أن يحب لعب التنس والبادل والغولف، ولكنه يعشق الشطرنج: "ألعب شطرنج كل يوم، أنا عاشق للعبة، في بعض الأحيان ألعب شطرنج مع ناس عشوائيين عبر الإنترنت، أشارك باسمي وأضع عدة أرقام مختلفة، ويقولون لي هل أنت محمد صلاح أقول نعم فيقولون أنت تكذب فأقول لهم نعم أنا أكذب".

وأضاف: "ألعب بشكل جيد، ولكن أنا لست ماغنوس كارلسن…".

يذكر أن هذه المقابلة نشرت قبل مباراة القمة بين ليفربول ومضيفه مانشستر سيتي، مساء أمس السبت، ضمن الجولة 13 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وانتهت بالتعادل بهدف لكل من الفريقين، على ملعب "الاتحاد".

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202327102451691706708

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

112023279575981401717

ليفربول يتجه للتخلي عن صخرته الشابة

1120232785115537973462

بيتيس يستعيد توازنه بفوز صعب أمام لاس بالماس

1120232784359624579542

من الفقر إلى 7 أندية تصطف لخطف (قاهر البرازيل)

1120232782452117181939

كريستيانو يفتتح متحف "هذه قصتي" في الرياض

112023277454428954879

إنزاجي: حدث ما توقعناه من يوفنتوس بالديربي

أخبار متعلقة
11202326162623709954281 (1)

محمد صلاح يكشف عن الفريق الذي سيلعب له بالسعودية

112023137848469279472

بعد ثنائية كل من محمد صلاح وهالاند.. ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

112023573240275012706

مصر فضّلت ميسي على صلاح في تصويت الكرة الذهبية

1020233095021820372718

صلاح ثالث أساطير ليفربول في قائمة تاريخية

10202329132347259897996

ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الـ 11

10202329124951331207750

سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً على بريست بالدوري الفرنسي