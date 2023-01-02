الإثنين 02-01-2023
الوكيل الاخباري

الوطني للأمن السيبراني يُطلق سلسلة تدريبية خاصة بالبطولة الوطنية لمحاربي السايبر

الملك: العام الحالي هو عام تنفيذ خطط التحديث

الخصاونة: الحكومة لن ترفع سعر الكاز محليا حتى لو ارتفع عالميا

صرف رصيد الضمان الادخاري على التعليمات السابقة لاكثر من 100 ألف مؤمن والعمل جارٍ لاستكمال الطلبات

الاحصاءات: موظفي مسح السكان يحملون "باجات" تؤكد هويتهم

الصناعة والتجارة: انخفاض 14 سلعة غذائية وارتفاع 9 الشهر الماضي

وزير الصحة: عطلة المدارس والجامعات ستخفض إصابات الفيروس المخلوي

لجنة تسعير المحروقات لـ "الوكيل": تسعيرة للكاز ستصدر بالسعر الجديد

كما انفرد الوكيل الاخباري.. 5% نسبة زيادة الأجر الخاضع للمشتركين اختيارياً لعام 2023

بعد توجيه جلالة الملك.. كم سينخفض سعر تنكة الكاز ؟

الإثنين، 02-01-2023 03:08 م

هل يحضر نيمار جنازة بيليه؟

12023211019617870283 (1)


الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي، اليوم الإثنين، عن موقف نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، من حضور جنازة بيليه، أسطورة الكرة البرازيلية.

وكان بيليه توفى، الخميس الماضي، عن عمر 82 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب إريك فروسيو، مراسل "ليكيب" و"فرانس فوتبول" على حسابه بشبكة "تويتر": "وصل نيمار مساء أمس إلى جواروجا (بلدية في ساو باولو) ومن المفترض أن يتواجد في جنازة بيليه".

ويعتبر بيليه من أساطير كرة القدم على مر العصور، وهو اللاعب الوحيد الذي توج بلقب كأس العالم 3 مرات مع منتخب بلاده.

وكان بيليه قد تم تشخيصه في عام 2021، بإصابته بسرطان القولون، الذي تفاقم معه في الأسابيع الأخيرة، قبل وفاته.


وكتب النجم البرازيلي نيمار على موقع إنستجرام بعد وفاة بيليه: "قبل بيليه، كانت كرة القدم مجرد رياضة".
 
وأضاف: "بيليه غير كل شيء. لقد حول كرة القدم إلى فن، إلى ترفيه. لقد أعطى صوتا للفقراء، ولأصحاب البشرة السمراء".
 
وتابع: "بشكل أساسي: جعل البرازيل معروفة للجميع. الملك بيليه له الفضل في ارتفاع مكانة كرة القدم والبرازيل! لقد رحل، لكن سحره سيبقى".

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12023215574789190062

بث مباشر.. إلقاء نظرة الوداع على جثمان بيليه

120232131549941206656

خليجي 25.. حلم العراق أصبح حقيقة

12023213412585083982

كلوب يدفع ليفربول لحسم صفقة عربية

120232104851338217992

10 لاعبين انخفضت قيمتهم التسويقية في 2022

120232105458291292880

الجائزة ال20 تتصدر أهداف رونالدو مع النصر

12023211125281359603

كم سعر قميص كريستيانو رونالدو مع النصر؟