هل يحضر نيمار جنازة بيليه؟

الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي، اليوم الإثنين، عن موقف نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، من حضور جنازة بيليه، أسطورة الكرة البرازيلية.



وكان بيليه توفى، الخميس الماضي، عن عمر 82 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.



وكتب إريك فروسيو، مراسل "ليكيب" و"فرانس فوتبول" على حسابه بشبكة "تويتر": "وصل نيمار مساء أمس إلى جواروجا (بلدية في ساو باولو) ومن المفترض أن يتواجد في جنازة بيليه".



ويعتبر بيليه من أساطير كرة القدم على مر العصور، وهو اللاعب الوحيد الذي توج بلقب كأس العالم 3 مرات مع منتخب بلاده.



وكان بيليه قد تم تشخيصه في عام 2021، بإصابته بسرطان القولون، الذي تفاقم معه في الأسابيع الأخيرة، قبل وفاته.





وكتب النجم البرازيلي نيمار على موقع إنستجرام بعد وفاة بيليه: "قبل بيليه، كانت كرة القدم مجرد رياضة".



وأضاف: "بيليه غير كل شيء. لقد حول كرة القدم إلى فن، إلى ترفيه. لقد أعطى صوتا للفقراء، ولأصحاب البشرة السمراء".



وتابع: "بشكل أساسي: جعل البرازيل معروفة للجميع. الملك بيليه له الفضل في ارتفاع مكانة كرة القدم والبرازيل! لقد رحل، لكن سحره سيبقى".

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