هل يخشى بنزيما؟ رسالة غامضة من حمدالله

الوكيل الإخباري - وجه الدولي المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم اتحاد جدة، اليوم الأربعاء، رسالة غامضة، وذلك عبر حسابه الشخصي في تويتر.



وكتب حمدالله: "كن صامتا ولا تخبرهم بشيء، حتى يكون العرض مرعبا".



وأرفق حمدالله مع تغريدة صورة من تدريباته البدنية ضمن معسكر فريقه اتحاد جدة المقام بمدينة الطائف.



وكان حمدالله قد غرد أمس أيضا: "ظن إخوة سيدنا يوسف أنهم أوقفوا مستقبله، لكن الله استخدمهم لبناء مستقبله، وظن فرعون أنه قتل سيدنا موسى فإذا هو يأويه".



وتابع: "لا يمكن لأي شيء أن يمنع ما قدره الله لك، وتأكد بأنك لست تحت رحمة أحد بل تحت رحمة الواحد الأحد".



وبدا أن التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما سيؤثر على حظوظ حمدالله في الاستمرار بقيادة هجوم العميد بالموسم المقبل، غير أن مصادر كووورة تؤكد تمسك المدير الفني للاتحاد، البرتغالي نونو سانتو بخدمات النجم المغربي.



ووفق المصادر ذاتها يرغب سانتو في مضاعفة قوته الهجومية خلال الموسم الجديد، وتوفير الكثير من الحلول والتنوع في خط المقدمة، في وجود حمدالله وبنزيما ورومارينيو وجواو جوتا.



ويستعد اتحاد جدة للموسم الجديد، وستكون البداية مع بطولة كأس الملك سلمان للأندية، يوم 27 يوليو/تموز الجاري.



وأسهم حمدالله في تتويج الاتحاد بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، بعد غياب 14 عاما. كما نال النجم المغربي جائزة هداف المسابقة برصيد 21 هدفا.

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