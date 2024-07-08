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الإثنين، 08-07-2024 02:33 م

هونغ يتولى تدريب منتخب كوريا الجنوبية للمرة الثانية

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الوكيل الاخباري- قال الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم اليوم الإثنين إنه عين وللمرة الثانية هونغ ميونغ-بو مدربا للمنتخب الأول للبلاد للعبة الشعبية لينهي بذلك انتظاراً استمر خمسة أشهر منذ إقالة المدرب السابق الألماني يورغن كلينسمان في شباط/ فبراير الماضي.اضافة اعلان


وقبل الاعتزال والتحول لمجال التدريب لعب هونغ 136 مباراة دولية لمنتخب كوريا الجنوبية وقاد الفريق لنصف نهائي كأس العالم 2002 في بلاده.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن هونغ ارتبط مع الاتحاد بعقد يستمر حتى بطولة آسيا 2027.

وسبق لهونغ (55 عاما) قيادة الجهاز الفني لكوريا الجنوبية في 19 مباراة في الفترة من 2013 إلى 2014 قبل رحيله بعد خروج الفريق من دور المجموعات في كأس العالم 2014 في البرازيل.

ويعود هونغ لتدريب المنتخب الوطني لبلاده بعد أن قاد فريق أولسان للفوز بلقب الدوري الكوري الأول مرتين متتاليتين في الموسمين الأخيرين.

والمهمة الأولى لهونج هي قيادة المنتخب لنهائيات كأس العالم للمرة 11 على التوالي بعد تأهل الفريق للمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات المقبلة التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في 2026.

 




 

 


 

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