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السبت، 14-10-2023 10:36 ص

واقعة مؤسفة يتعرض لها ميسي خلال مباراة منتخب بلاده

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الوكيل الإخباري -  تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الواقعة المؤسفة التي شهدتها مباراة منتخب بلاده أمام باراجواي أمس الجمعة، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة التي حققت خلالها الأرجنتين، الانتصار (1-0)، بصق أنطونيو سانابريا لاعب باراجواي على ميسي، بعد تبادل الكلمات بينهما.

وقال ميسي، في تصريحات عقب المباراة، نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الحقيقة أنني لم أشاهد الواقعة. أخبروني في غرف الملابس أن أحدهم بصق علي".

وأضاف: "حقا لا أعرف من هو هذا اللاعب. لم أر الأمر فقط أخبروني بما حدث. لا أريد أن أمنح الأمر أهمية؛ حيث أنه سيتحدث عن الأمر في كل مكان وسيزداد الأمر سوءا وسيصبح معروفا، وبالتالي من أفضل تركه في ذلك المكان".

بدوره قال سانابريا: "نظرت إلى الصور، وبدت كما لو كنت بصقت عليه ولكن الأمر كان بعيدا عن ذلك، لم يحدث شيء مع ميسي".

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