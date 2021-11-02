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الثلاثاء، 02-11-2021 12:52 م

وانجا يبحث عن الإنفراد الأخير والنعيمات يلاحقه

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
تنطلق مساء الثلاثاء منافسات الجولة الأخيرة من دوري المحترفين، والتي ستحمل معها هوية بطل النسخة المثيرة، والفريق الذي سيرافق البقعة نحو دوري الدرجة الأولى.اضافة اعلان





وانحصر سباق اللقب بين فريقي الرمثا والوحدات، حيث يتصدر الأزرق الترتيب بفارق نقطتين عن الأخضر، فيما سيكون الهابط الثاني لدوري الدرجة الأولى من بين فريقي الجليل ومعان ، أما صراع الهدافين فبات بين مهاجم السلط رونالد وانجا، نجم سحاب يزن النعيمات وقائد الرمثا وحمزة الدردور .
 
 

وإليكم ترتيب الهدافين :


رونالد وانجا "السلط" (14 هدف)

يزن النعيمات "سحاب" (12 هدف)

حمزة الدردور "الرمثا" (11 هدف) 


محمد أبو زريق "الرمثا" ودوغلاس "شباب الأردن" (8 أهداف)

حمزة الصيفي، علي علوان "الجزيرة" (7 أهداف)


أحمد العرسان "الفيصلي" (6 أهداف)

أحمد زهير "شباب العقبة"، حسان الزحراوي " الرمثا"، يزن العرب، محمود زعترة و إبراهيم الجوابري "الوحدات" و خالد الدردور "شباب الأردن (5 أهداف)

مصعب اللحام"الرمثا"، أحمد ياسر "الحسين إربد"، خلدون الخزام " الجليل "، عبد العزيز نداي، أنس العوضات "الوحدات"، محمد عبد المطلب "البقعة "، عبدالله العطار "الجزيرة" ومحمد العكش "الفيصلي" (4 أهداف)

أحمد زريق "الوحدات"، كوليبالي  "الرمثا"، وسيم ريالات"شباب الأردن"، عامر جاموس "الجزيرة"، أحمد أبو حلاوة "شباب العقبة"، عبدالله ذيب ، محمد كلوب، محمد راتب الداوود، محمود مرضي "السلط"، عدي القرا، إبراهيم الرواد وسند جعارة "معان "،بادو، أوتيمار، مصطفى كمال "الحسين"، مجدي العطار، ويوسف الرواشدة، عبدالله خالد عوض ، مارديك مارديكيان "الفيصلي" (3 أهداف)



إيريك وعيسى السباح "شباب العقبة" يزن ثلجي، أحمد الصغير "سحاب"، محمد الموالي " الحسين "، زيد أبو عابد " السلط"، يوسف أبو جلبوش، هشام الصيفي، سالم العجالين و محمد أبو زريق "الفيصلي"،، حمزة نعيم و خالد أبو رياش "شباب الأردن" ، ياسر الرواشدة، لؤي عمران، شاهر شلباية "الحسين إربد"، خضر الحاج، نور الدين موافي، حسين عبيدات، ابراهيم سعادة وجبر خطاب "الجزيرة" ،أحمد سمير،أحمد ثائر عبدالله نصيب، سليمان أبو زمع ومنذر أبو عمارة  "الوحدات "، ماجد عثمان "الرمثا " وعمرو الشحات "معان" (هدفين).

محمد أبو زرق، علي صالح وبسام دلدوم "البقعة"، يسري العرفاوي، علي المصري، خالد البري، وليد الدرايسة ومحمود موافي "معان"، أحمد أبو شعيرة ، محمد الباشا "الجزيرة"، أمية المعايطة، عمر عبد الرزاق، لؤي الدردور، ليث البشتاوي، عامر علي، فارس غطاشة وصدام الشهابات "الجليل"، سليم عبيد، محمد بني عطية، أحمد عبدالحليم، وسام أبو دعابس وأحمد أبو جادو" سحاب "، فراس شلباية، سوني سعد، محمد الدميري و خالد عصام " الوحدات"، خالد زكريا، براء مرعي، نزار الرشدان، أمين الشناينة، إبراهيم دلدوم، ورد البري، محمد طنوس وأنس جبارات "الفيصلي"، أحمد سريوة، أدهم القرشي، محمد مصطفى "السلط"، حسين ذيابات، سعد الروسان، محمد القيسي، أحمد أبو كبير، بلال الداوود، أنس العساسلة ورودي مانجا "الحسين إربد"، أحمد صبرة، محمد أبو طه ومحمد خالد ذيب "شباب الأردن"، بشار ذيابات، مهند خير الله "الرمثا" ومحمد الحسنات، أحمد كوري، أحمد العيساوي، موسى الزعبي، خالد الردايدة، محمود شوكت، زكي أبو ليلى "شباب العقبة". (هدف واحد).

 




 

 


 

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