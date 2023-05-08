وزير الرياضة الإيطالي يعتذر لنجم يوفنتوس

الوكيل الإخباري - اعتذر أندريا أبودي، وزير الرياضة الإيطالي، للصربي دوسان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس، بعد الهتافات العنصرية التي تعرض لها خلال مواجهة أتالانتا.



في الدقائق الأخيرة من المباراة، تعرض دوسان لهتافات عنصرية، استشاط بسببها المهاجم غضبا، ما دفع الحكم ولاعبو أتالانتا لحث الجماهير على التوقف عن إطلاق الهتافات ضده.



وسجل فلاهوفيتش هدفا ثانيا لفريقه في الدقيقة 90+7 من عمر المباراة التي جمعتهما أمس، ليحتفل بوضع إصبعه على شفتيه محاولا إسكات الجماهير.



وكتب أندريا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رفضنا للعنصرية لا يجب أن يعتمد على لون أو قميص أو جلد، فالأمر لا يتعلق بدين أو شعب، وهذا مهم دائما".



وأضاف: "الاحترام مهم دائما، وأولئك الذين يخطئون يجب أن يحاسبوا على أفعالهم، دائما وفي كل حالة.. اعتذارنا إلى دوسان فلاهوفيتش".

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وانتصر يوفنتوس على مضيفه أتالانتا، بثنائية نظيفة، في منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الكالتشيو، ليرفع اليوفي رصيده إلى 66 نقطة بالمركز الثاني.

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