الإثنين 08-05-2023
الوكيل الاخباري

الصفدي رداً على سؤال حول ضرب مهربي مخدرات بسوريا: عندما نتخذ أي خطوة سنعلنها في الوقت المناسب

رثاء يُبكي القلوب.. أم تكتب رسالة لابنتها بعد شهرين من وفاتها

تشاووش أوغلو: اللقاء بين أردوغان والأسد قد يتم في العام الجاري

معركة في البيت الأبيض حول طعام بايدن

بني مصطفى: معنيون بتقديم الرعاية الاجتماعية للمرأة اللاجئة

بلدية المعراض: طرح عطاءات بقيمة 880 ألف دينار منها 150 ألف لصيانة مبنى البلدية

الزراعة تنفي مزاعم انتقال عدوى "الحمى القلاعية" من مواشي في الأردن الى العراق

الرئيس العراقي: نحو 15 ألف معمل ومصنع مغلقة منذ عام 2003

باص عمّان يُطلق مسار جديد من المستندة إلى البيضا

علان: 15% ازدياد الطلب على شراء ليرات وأونصات الذهب في الأردن

الإثنين، 08-05-2023 02:22 م

وزير الرياضة الإيطالي يعتذر لنجم يوفنتوس

520238104645529862989


الوكيل الإخباري - اعتذر أندريا أبودي، وزير الرياضة الإيطالي، للصربي دوسان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس، بعد الهتافات العنصرية التي تعرض لها خلال مواجهة أتالانتا.

في الدقائق الأخيرة من المباراة، تعرض دوسان لهتافات عنصرية، استشاط بسببها المهاجم غضبا، ما دفع الحكم ولاعبو أتالانتا لحث الجماهير على التوقف عن إطلاق الهتافات ضده.

وسجل فلاهوفيتش هدفا ثانيا لفريقه في الدقيقة 90+7 من عمر المباراة التي جمعتهما أمس، ليحتفل بوضع إصبعه على شفتيه محاولا إسكات الجماهير.

وكتب أندريا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رفضنا للعنصرية لا يجب أن يعتمد على لون أو قميص أو جلد، فالأمر لا يتعلق بدين أو شعب، وهذا مهم دائما".

وأضاف: "الاحترام مهم دائما، وأولئك الذين يخطئون يجب أن يحاسبوا على أفعالهم، دائما وفي كل حالة.. اعتذارنا إلى دوسان فلاهوفيتش". 

اضافة اعلان


وانتصر يوفنتوس على مضيفه أتالانتا، بثنائية نظيفة، في منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الكالتشيو، ليرفع اليوفي رصيده إلى 66 نقطة بالمركز الثاني.

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
52023814731652475013

سان جيرمان يعفو عن ميسي

520238132314197245330

الشرينغيتو: ميسي وافق على عرض نادي الهلال السعودي

520238105716191533942

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

52023811548327644826

موقعة صعبة تنتظر ريال مدريد في السوبر الإسباني

52023812383493108013

ميلان يتخذ قرارا وقائيا في موقعة إنتر الأوروبية

520238102129731183336

الفيصلي يستقدم مدربا برازيليا للياقة البدنية

أخبار متعلقة
420231211306995446680

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

420231210635737042580

محمد الشناوي يكشف سر الفوز بكأس مصر

4202312102519692180629

سجن قائد موناكو وسام بن يدر 6 أشهر

420231210385429092753

حرمان الرجاء المغربي من جماهيره

42023129565774616055

تشوكويزي يختار ريال مدريد

4202311225728644224097

تعديل موعد مباراة آرسنال وتشيلسي بطلب من الشرطة